22.05.2020, 11:15
Kantar Emor: во время чрезвычайного положения рейтинг реформистов обрушился
Согласно проведенному Kantar Emor опросу, в мае поддержка Партии реформ сильно снизилась.
Согласно проведенному Kantar Emor опросу, в мае поддержка Партии реформ сильно снизилась.
Если ранее рейтинг партии составлял около 30%, то сейчас упал до 24%.
Поддержка Центристской партии выросла до 22%, а EKRE — до 20% против соответственно 17% и 16% в начале года.
Суммарный рейтинг правительственной коалиции к концу весны вырос до 46%. Это самый высокий показатель за всю историю ее существования.
На четвертом месте — Eesti 200 с 14%, на пятом — социал-демократы с 12%.
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