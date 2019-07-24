24.07.2019, 18:10
Kantar Emor: Радио 4 слушают чаще других русскоязычных радиостанций
Исследование Kantar Emor показало, что по числу уникальных слушателей в день (42 тысячи) Радио 4 с опережает остальные русскоязычные радиостанции.
Исследование Kantar Emor показало, что по числу уникальных слушателей в день (42 тысячи) Радио 4 с опережает остальные русскоязычные радиостанции.
Кроме того, Радио 4 является самой узнаваемой радиостанцией Эстонии, вещающей на русском языке. Исследование охватывает первый и второй кварталы 2019 года.
На 2-м месте, согласно исследованию, Sky Radio с ежедневной аудиторией в 30 000 слушателей.
Аналитики Kantar Emor включили в отчет все радиостанции, вещающие в Эстонии (за исключением онлайн-радио).
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