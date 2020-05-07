Кандидаты в совет ERR — Пеэтер Эспак, Прийт Хыбемяги и Виктор Трасберг

По словам председателя комиссии по культуре Ааду Муста, выбрать было очень сложно: было представлено много достойных кандидатов. ”Сегодня на заседании комиссии были выбраны люди, действительно являющиеся профессионалами своего дела, имеющие многолетний опыт академической работы или предыдущий опыт работы экспертами по СМИ”, — сказал Муст.

Согласно предложению комиссии по культуре, новые члены совета Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации получат соответствующие полномочия 27 мая. Проект будет рассмотрен на пленарном заседании в одном чтении. Для принятия постановления требуется большинство голосов Рийгикогу.

В совет ERR входят по одному представителю от каждой фракции Рийгикогу и четыре признанных эксперта в области телерадиовещания. Полномочия представителей парламента действуют до истечения полномочий созыва Рийгикогу, полномочия экспертов — в течение пяти лет.

Полномочия члена совета Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации Агу Ууделеппа закончились 4 февраля. Полномочия эксперта в сфере новых СМИ Пилле Пруулманн-Венгерфельдт закончатся 26 мая. Член совета Пааво Ныгене подал заявление об уходе с должности члена совета по собственному желанию с 1 мая.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.