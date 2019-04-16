Кандидатов на конкурс "Учитель года" можно представить до четверга

Кандидатов на конкурс можно представить всего в тринадцати категориях: воспитатель детского сада, учитель начальных классов, классный руководитель, учитель-предметник основной школы, учитель гимназии, преподаватель профессионального учебного заведения, преподаватель университета, опорный специалист, руководитель учебного заведения, друг образования, дело года в области образования и школа года.

Министр образования и науки Майлис Репс призвала всех на минутку задуматься о том, чего им помогли достичь учителя. "Я снова и снова повторяю, насколько я благодарна всем учителям, преподавателям, директорам, опорным специалистам и другим работникам сферы образования. Посвящение своей жизни делу обучения других заслуживает похвалы и благодарности".

По словам министра, слова благодарности, которые пишут в анкетах при представлении кандидатов, стоят того, чтобы говорить их тем, кто трудится в сфере образования, ежедневно. "Разумеется, учителя делают свою работу не для того, чтобы стать богатыми и знаменитыми, но выражения благодарности за их труд должны быть донесены до них, в рамках конкурса или нет", — сказала министр.