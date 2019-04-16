Кандидатов на конкурс "Учитель года" можно представить до четверга

До четверга, 18 апреля, у всех желающих есть возможность представить кандидатов из числа работников сферы образования на конкурс "Учитель года". Это можно сделать на странице министерства образования и науки.
Кандидатов на конкурс можно представить всего в тринадцати категориях: воспитатель детского сада, учитель начальных классов, классный руководитель, учитель-предметник основной школы, учитель гимназии, преподаватель профессионального учебного заведения, преподаватель университета, опорный специалист, руководитель учебного заведения, друг образования, дело года в области образования и школа года.
Министр образования и науки Майлис Репс призвала всех на минутку задуматься о том, чего им помогли достичь учителя. "Я снова и снова повторяю, насколько я благодарна всем учителям, преподавателям, директорам, опорным специалистам и другим работникам сферы образования. Посвящение своей жизни делу обучения других заслуживает похвалы и благодарности".
По словам министра, слова благодарности, которые пишут в анкетах при представлении кандидатов, стоят того, чтобы говорить их тем, кто трудится в сфере образования, ежедневно. "Разумеется, учителя делают свою работу не для того, чтобы стать богатыми и знаменитыми, но выражения благодарности за их труд должны быть донесены до них, в рамках конкурса или нет", — сказала министр.
Гала-мероприятие ”Эстония учится и благодарит” — это важное ежегодное событие сферы образования, задача которого — отметить на государственном уровне деятелей сферы образования и тех, кто ее поддерживает — людей, чья работа на благо молодежи в течение последних трех лет может служить примером, тех, кто вносит свой вклад в индивидуальное и социальное развитие учащихся, чей опыт важен и может пригодиться другим.
После окончания приема заявок к работе приступят уездные комиссии и комиссия по высшему образованию. Затем отобранные кандидатуры передадут государственной комиссии по присуждению премий в сфере образования, в которую входят представители организаций, связанных с образованием.
Премии будут вручены на гала-мероприятии Учитель года ”Эстония учится и благодарит”, которая пройдет 5 октября в Йыхвиском концертном доме. Прямую трансляцию мероприятия будет вести Эстонское телевидение. Конкурс и гала-мероприятие Учитель года организуют министерство образования и науки, Союз работников сферы образования и ЦУ Innove.