Кандидатом на пост председателя Таллиннского горсобрания стал Тийт Терик

Председатель партии Юри Ратас сказал, что Терик проработал в городской системе долгое время и был активным не только в политике, но и третьем секторе, например, возродив в Эстонии традиции ученических лагерей.

”Жители Таллинна как на местных выборах, так и на выборах в парламент показали, что ценят его работу на посту старейшины района. Я верю, что он сможет как минимум столь же хорошо и принимая во внимание интересы горожан руководить и городским собранием”, — отметил Ратас.

Также он поблагодарил за хорошую работу прежнего главу горсобрания Михаила Кылвара, кандидатура которого была выдвинута сегодня на пост мэра Таллинна.