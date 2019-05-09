09.05.2019, 10:30

Кандидат в председатели Isamaa Иллимар Лепик фон Вирен считает риторику EKRE опасной для Эстонии

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Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
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Illimar Lepik von Wirén
Illimar Lepik von WirénFoto: Priit Simson

Баллотирующийся в председатели Isamaa Иллимар Лепик фон Вирен считает риторику EKRE опасной для Эстонии и уверен, что Isamaa должна является домом демократии.

Лепик фон Вирен не скрывает, что настроен в отношении нынешнего правительства скептически. ”Меня беспокоят определенные позиции EKRE, которые, как мне кажется, скорее, подрывают демократию в Эстонии”, — говорит он.

”Многие их высказывания не укрепляют эстонскую демократию и не идут на пользу союзническим отношениям Эстонии с ЕС, НАТО и другими организациями”, — отмечает он, приводя в пример разговоры Марта Хельме о теории заговора, глубинном государстве, выходе из ЕС и тому подобном. Также ему не правится, что EKRE пригласила в Эстонию ”прокремлевского французского праворадикала” Марин Ле Пен.

”Мы можем бесконечно говорить, что это была шутка (жесты министров EKRE и высказывания о президенте — прим.ред.) или что подразумевалось не то, о чем все подумали, но весь дипкорпус каждый день анализирует эстонскую политику. Боюсь, что многие люди считают, будто нынешняя благоприятная ситуация, когда в Эстонии есть союзнические войска НАТО и у нас очень хорошие отношения, хороший киберимидж, что это пришло самой собой”.

Лепик фон Вирен отмечает, что каждый негативный или невразумительный шаг плохо сказывается на Эстонии. ”Конечно, за одну ночь ничего не изменится, но существует риск, что наши нынешние союзники и друзья больше не будут относиться к нам серьезно”, — предостерегает он, отмечая, что EKRE обещает избирателям вещи, которые воплотить в жизнь невозможно, и запугивает вещами, которые не соответствуют действительности.

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