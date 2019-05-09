Кандидат в председатели Isamaa Иллимар Лепик фон Вирен считает риторику EKRE опасной для Эстонии

Лепик фон Вирен не скрывает, что настроен в отношении нынешнего правительства скептически. ”Меня беспокоят определенные позиции EKRE, которые, как мне кажется, скорее, подрывают демократию в Эстонии”, — говорит он.

”Многие их высказывания не укрепляют эстонскую демократию и не идут на пользу союзническим отношениям Эстонии с ЕС, НАТО и другими организациями”, — отмечает он, приводя в пример разговоры Марта Хельме о теории заговора, глубинном государстве, выходе из ЕС и тому подобном. Также ему не правится, что EKRE пригласила в Эстонию ”прокремлевского французского праворадикала” Марин Ле Пен.

”Мы можем бесконечно говорить, что это была шутка (жесты министров EKRE и высказывания о президенте — прим.ред.) или что подразумевалось не то, о чем все подумали, но весь дипкорпус каждый день анализирует эстонскую политику. Боюсь, что многие люди считают, будто нынешняя благоприятная ситуация, когда в Эстонии есть союзнические войска НАТО и у нас очень хорошие отношения, хороший киберимидж, что это пришло самой собой”.