Кандидат в министры от EKRE попался полиции за рулем с остаточными явлениями

Сам Куузик сказал ERR, что никаких существенных последствий, которые могли бы нанести вред обществу, не было. "Перед этим был вечер выборов. Конечно же, все радовались из-за хороших результатов [EKRE] и я позволил себе немного. Рано утром мне нужно было быть на работе. Я принял душ и чувствовал себя совершенно нормально", — рассказал он.

"Но, действительно, поскольку я спешил, то не успел утром поесть, и на голодный желудок у меня обнаружили в выдыхаемом воздухе — дай бог памяти — 0,14 промилле. Полиция установила, что я не являюсь общественно опасным деятелем и предложила мне возможность принять участие в курсах по дорожному движению. И я воспользовался этой возможностью", — сказал политик и добавил, что руководство партии в курсе.