Кандидат в министры, 4 марта пойманный за рулем с остаточными явлениями: если хотят, чтобы я был безупречным, то могу отказаться от должности

- Я не знаю. Полагаю, что этот интерес со стороны общественности, с одной стороны, полностью понятен. Наверное, людям необходима эта информация. В то же время, опять-таки, будет ли кто-то вести себя так же в случае вещей, уже ранее происходивших и которые повторяются теперь уже кандидатом в министры… Ну вот нет однозначного ответа. И мне нет никакого смысла здесь также плакаться.

Я сделал, моя вина. Получил свое. Журналистика свободна. К [журналисту ERR Тоомасу] Силдаму у меня претензий нет, он довольно адекватно передал наш вчерашний разговор, записанный на микрофон. Журналистика делает свою работу, представляются факты. Очень таким злым… кандидат в министры должен быть к этому привычен.

Интерес общественности оправдан. На что можно было бы поворчать, так это на то, что в выражениях можно было бы быть точными. Например, на Postimees полдня висит новость, что ”кандидата в министры поймали пьяным” — тут сразу две фактические ошибки.

Во-первых, задержали до того, как я был кандидатом в министры, и вторая крупная ошибка, что поймали ”в опьянении”. Все-таки опьянение черным по белому значится в Закон о дорожном движении, и 0,14 промилле — это не опьянение. Я все-таки не управлял автомобилем пьяным. Но ладно, я не буду придираться. Для этого и нужны новости, что какие-то вещи в какой-то момент становятся ”горящими”.

Наконец, есть кое-что, что я бы хотел еще сказать — послушайте, друзья. Должность министр — не вершина моей жизни. Если это действительно охладит чью-то жажду крови и если так сочтет правительство… Сотрудничают с теми людьми , с кем намерены вместе работать. Если бы единственным критерием совместной работы со мной было бы, чтобы я был совершенно безупречным в своем поведении, был бы абсолютно безошибоным, то тогда было бы так.

- То есть тогда пришлось бы отказаться от поста министра?

Тогда да, пришлось бы отказаться. Если бы критерием было то, чтобы я был совершенно незапятнанным. Еще раз, то, что сейчас говорю, звучит как оправдания. Но в то же время нельзя согласиться, что данный случай окончательно дефинирует меня, как человека. Я ведь все-так прожил в этом мире уже почти сорок девять раз по триста шестьдесят пять дней и тысячи дней прошли намного более нормально. Обычно я считаю себя все-таки законопослушным гражданином.