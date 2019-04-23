23.04.2019, 18:30

Кандидат в министры, 4 марта пойманный за рулем с остаточными явлениями: если хотят, чтобы я был безупречным, то могу отказаться от должности

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rus.delfi.ee
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Кандидат в министры, 4 марта пойманный за рулем с остаточными явлениями: если хотят, чтобы я был безупречным, то могу отказаться от должности
Jaanus Lensment

Кандидат в министры внешней торговли и инфотехнологий от партии EKRE, уроженец Раквере Марти Куузик (49), который стал членом партии лишь 8 апреля 2019 года, а до этого был связан с банковским делом, страхованием и в течение 5 лет являлся директором Раквереского спортивного комплекса, в интервью эстонскому Delfi рассказал о своим видении ситуации с нарушением закона.

По словам свежеиспеченного политика, на тот момент — а инцидент с превышением скорости и наличием у задержанного Куузика остаточных явления употребления алкоголя произошел 4 марта 2019 года в Раквере, — он не был не только кандидатом в министры, но и не являлся членом партии EKRE. Он утверждает, что признает свою вину, однако считает, что уже понес за тот проступок наказание, хотя и готов в итоге отказаться от предполагаемого поста.

Напомним, что о данном факте стало известно после интервью Куузика ERR, причем в ходе него напрямую о двойном нарушении сказано не было. В интервью нашим эстонским коллегам Куузик уверяет, что его ночной мартовский послевыборный ”заезд” по шоссе близ Раквере не представлял никакой опасности для окружающих, он полностью отдавал отчет в своих действиях, чувствовал себя трезвым, но, по его словам, по-видимому, переоценил свое состояние.

Мы приводим на русском отдельные выдержки из интервью Марти Куузика DELFI, полностью читайте ЗДЕСЬ.

- Как, по вашему мнению, общественность и СМИ вообще должны были реагировать на данный случай?

- Я не знаю. Полагаю, что этот интерес со стороны общественности, с одной стороны, полностью понятен. Наверное, людям необходима эта информация. В то же время, опять-таки, будет ли кто-то вести себя так же в случае вещей, уже ранее происходивших и которые повторяются теперь уже кандидатом в министры… Ну вот нет однозначного ответа. И мне нет никакого смысла здесь также плакаться.

Я сделал, моя вина. Получил свое. Журналистика свободна. К [журналисту ERR Тоомасу] Силдаму у меня претензий нет, он довольно адекватно передал наш вчерашний разговор, записанный на микрофон. Журналистика делает свою работу, представляются факты. Очень таким злым… кандидат в министры должен быть к этому привычен.

Интерес общественности оправдан. На что можно было бы поворчать, так это на то, что в выражениях можно было бы быть точными. Например, на Postimees полдня висит новость, что ”кандидата в министры поймали пьяным” — тут сразу две фактические ошибки.

Во-первых, задержали до того, как я был кандидатом в министры, и вторая крупная ошибка, что поймали ”в опьянении”. Все-таки опьянение черным по белому значится в Закон о дорожном движении, и 0,14 промилле — это не опьянение. Я все-таки не управлял автомобилем пьяным. Но ладно, я не буду придираться. Для этого и нужны новости, что какие-то вещи в какой-то момент становятся ”горящими”.

Наконец, есть кое-что, что я бы хотел еще сказать — послушайте, друзья. Должность министр — не вершина моей жизни. Если это действительно охладит чью-то жажду крови и если так сочтет правительство… Сотрудничают с теми людьми , с кем намерены вместе работать. Если бы единственным критерием совместной работы со мной было бы, чтобы я был совершенно безупречным в своем поведении, был бы абсолютно безошибоным, то тогда было бы так.

- То есть тогда пришлось бы отказаться от поста министра?

Тогда да, пришлось бы отказаться. Если бы критерием было то, чтобы я был совершенно незапятнанным. Еще раз, то, что сейчас говорю, звучит как оправдания. Но в то же время нельзя согласиться, что данный случай окончательно дефинирует меня, как человека. Я ведь все-так прожил в этом мире уже почти сорок девять раз по триста шестьдесят пять дней и тысячи дней прошли намного более нормально. Обычно я считаю себя все-таки законопослушным гражданином.

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