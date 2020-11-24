Кандидат на пост министра образования — министр госуправления Яак Ааб

Руководство Центристской партии обсудит сегодня план сделать нынешнего министра государственного управления Яака Ааба министром образования. Его портфель в этом случае получила бы член фракции Центристской партии Аннели Отт.
Руководство Центристской партии обсудит сегодня план сделать нынешнего министра государственного управления Яака Ааба министром образования. Его портфель в этом случае получила бы член фракции Центристской партии Аннели Отт.
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