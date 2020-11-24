Кандидат на пост министра образования — министр госуправления Яак Ааб

Вместо Ааба пост министра государственного управления заняла бы нынешний председатель парламентской комиссии по делам Евросоюза Аннели Отт.

"Яак работал учителем и руководителем самоуправления, входил в несколько созывов Рийгикогу и вносил вклад в качестве министра в трех правительствах. Сфера образования для Центристской партии всегда была очень важна, и Яак Ааб со своим опытом и компетентностью, безусловно, достойный кандидат, чтобы продолжить профессиональную работу Майлис Репс. Мы должны вносить вклад и прикладывать усилия, чтобы образование детей Эстонии всегда было среди лучших в мире, усилия наших учителей и работников образования ценились и высшее образование и наука развивались", — написал Ратас в соцсети.

"У Аннели Отт длительный опыт работы на уровне как местных собраний, так и волостной и городской управы. Также она в качестве избранного из Юго-Восточной Эстонии депутата Рийгикогу стояла за сбалансированное региональное развитие Эстонии и вносила вклад своими знаниями и умениями в успешное осуществление административной реформы. Безусловно, Аннели продолжит проведенную в правительстве Центристской партии работу по укреплению роли, способностей и доходной базы самоуправлений, чтобы они были сильным партнером для государства на местном уровне", — добавил премьер-министр.

Руководство Центристской партии соберется сегодня вечером, чтобы обсудить предложение Ратаса.

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