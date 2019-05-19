19.05.2019, 14:30

Канцлер права: учеба русской и эстонской молодежи в одной школе улучшит взаимопонимание

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Существенно дополнено в 15:25!
Фред Пюссь
Фред Пюссь
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Kohtla-Järve riigigümnaasiumi ehitus
Kohtla-Järve riigigümnaasiumi ehitusFoto: Roman Vikulov

По оценке канцлера права Юлле Мадизе, совместное обучение молодежи с разным родным языком в одной школе, как это запланировано в государственной гимназии в Кохтла-Ярве, улучшит взаимопонимание в обществе. Новая гимназия, по ее мнению, может также сподвигнуть местные основные школы с русским языком обучения и их учеников больше изучать и преподавать эстонский язык.

Обратившийся в бюро канцлера права человек попросил произвести оценку деятельности министерства образования и науки и городской управы Кохтла-Ярве по реорганизации школьной сети в связи с тем, что нынешней осенью в городе начнет свою работу государственная гимназия.

Как считает подавший обращение, при реорганизации школьной сети не учитываются права учеников с родным эстонским языком. По его мнению, ни государство, ни местные самоуправления не смогли обеспечить переход с обучения на русском языке в гимназической степени на эстонский язык.

"Нахожу, что решение, позволяющее молодежи с различным родным языком учитсья в одной школе, способствует общественному взаимопониманию и посредством этого также соблюдени. конституционных ценностей", — отметила Мадизе. В то же время это, по ее словам, требует от государсвта и местных самоуправлений больших усилий, чем ранее, чтобы гарантировать сохранение эстонского языка и в тех местах, где люди с родным эстонским языком остаются в меньшинстве.

Канцлер права отметила,что согласно уставу гимназии Кохтла-Ярве, языком делопроизводства и обучения является эстонский язык. Все-таки при реализации эстоноязычного обучения следует учитывать, что в госгимназии смогут продолжить обучение ученики кохтла-ярвеских гимназий.

В Кохтла-Ярвеской русской гимназии и гимназии Ахтме до сих пор учебная работа велась на русском языке в объеме 40%. Как заверила директор Кохтла-Ярвеской гимназии, это будет учтено и при организации учебной работы в новой школе.

"Хотя есть мнение, что ученики с русским языком обучения справятся с эстоноязычным обучением в гимназии, в новой госгимназии следует очевидно считаться с уровнем знаний по эстонскому языку выпускников основных школ с русским языком обучения в Кохтла-Ярве", — заявила Мадизе.

В государственной программе обучения в основной школе значится цель, что выпускники основных школы с другим языком обучения должны владеть эстонским языком на кактегорию В2. Хорошим результатом считается уровень В1.2 и прекрасным — В2.1. Все же все ученики не могут достичь уровня В1 и учеников, знающих эстонских язык на категорию В1, среди выпускников русских основных школ Кохтла-Ярве в 2018-м году было 52,2 процента.

По словам Мадизе, важен также урвоень знания эстонского языка молодежью и после окончания гимназии. ”Те ученикам, чьим родным языком не является эстонский, должны иметь возможность реализовать себя, получая дальнейшее образование на эстонском языке, на рынке труда и в прочих ситуацияъ”, — подчеркнула она. Образование считается полученным на эстонском языке, если мимнимум 60% учебной работы проходило на эстонском. Это также считается достаточным, чтобы ученик овладел эстонским языком на уровне С1.

Предполагается, что в гимназиях, где вместе учатся ученики с разным языком обучения, сплочение (интеграция) будет происходить лучше, чем раньше. В Докладе о человеческом развитии в Эстонии за 2016/2017 гг также подчеркивается единство системы образования, не зависящей от языка обучения, что помогает созданию устойчивых социальных сетей людям различных культур. "Во-вторых, нельзя забывать, что важность сохранения национальной культуры при формировании идентитета человека. Это также важно при создании целостного многообразного общества", — отметила канцлер права.

Для достижения каждым выпускником гимназии знания эстонского языка на уровень С1 у школ имеется возможность поддержания эстоноязычного обучения, исходя из потребностей каждого ученика, например, составив для ученика индивидуальную программу обучения и внедрив объединенные уроки по языку и предметам или методы языкового погружения.

"Как заверил директор Кохтла-Ярвеской гимназии, язком школы будет эстонский. Учеников, чьим родным языком не является эстонский, станут поддерживать различными методами, в том числе они смогут учиться в небольших классах. Поэтому и учителей в этой гимназии будет больше обычного", — отметила Мадизе.

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По словам канцлера права, создание эстоноязычной учебной среды в Кохтла-Ярвеской госгимназии — командная работа. ”Создание подобной среды осложняется малым числом учеников с родным эстонским языком. Государство, как владелец школы, должно с этим считаться”, — сказала она. Данное обстоятельство не должно быть забыть также при составление плана деятельности вне учебной программы.

По оценка канцлера права, важно, чтобы в школу пришли ученики с прекрасным знанием эстонского языка.
"Развитию эстоноцентричной школьной культуры способствуют методы обучения, вдохновляющие учебу на эстонском языке, эстоноязыная школьная среда, четкие и однозначно сформулированные понятия о ценностях школы, позитивный и доверительный настрой семей, а также желание учеников учиться в гимназии Кохтла-Ярве", — сказала Мадизе. "Помимо этого новая госгимназия может подбодрить основные школы с русским языком обучения в регионе и их учеников больше преподавать и изучать эстонский".

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