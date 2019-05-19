Канцлер права: учеба русской и эстонской молодежи в одной школе улучшит взаимопонимание

"Хотя есть мнение, что ученики с русским языком обучения справятся с эстоноязычным обучением в гимназии, в новой госгимназии следует очевидно считаться с уровнем знаний по эстонскому языку выпускников основных школ с русским языком обучения в Кохтла-Ярве", — заявила Мадизе.
В государственной программе обучения в основной школе значится цель, что выпускники основных школы с другим языком обучения должны владеть эстонским языком на кактегорию В2. Хорошим результатом считается уровень В1.2 и прекрасным — В2.1. Все же все ученики не могут достичь уровня В1 и учеников, знающих эстонских язык на категорию В1, среди выпускников русских основных школ Кохтла-Ярве в 2018-м году было 52,2 процента.
По словам Мадизе, важен также урвоень знания эстонского языка молодежью и после окончания гимназии. ”Те ученикам, чьим родным языком не является эстонский, должны иметь возможность реализовать себя, получая дальнейшее образование на эстонском языке, на рынке труда и в прочих ситуацияъ”, — подчеркнула она. Образование считается полученным на эстонском языке, если мимнимум 60% учебной работы проходило на эстонском. Это также считается достаточным, чтобы ученик овладел эстонским языком на уровне С1.
Предполагается, что в гимназиях, где вместе учатся ученики с разным языком обучения, сплочение (интеграция) будет происходить лучше, чем раньше. В Докладе о человеческом развитии в Эстонии за 2016/2017 гг также подчеркивается единство системы образования, не зависящей от языка обучения, что помогает созданию устойчивых социальных сетей людям различных культур. "Во-вторых, нельзя забывать, что важность сохранения национальной культуры при формировании идентитета человека. Это также важно при создании целостного многообразного общества", — отметила канцлер права.
Для достижения каждым выпускником гимназии знания эстонского языка на уровень С1 у школ имеется возможность поддержания эстоноязычного обучения, исходя из потребностей каждого ученика, например, составив для ученика индивидуальную программу обучения и внедрив объединенные уроки по языку и предметам или методы языкового погружения.
"Как заверил директор Кохтла-Ярвеской гимназии, язком школы будет эстонский. Учеников, чьим родным языком не является эстонский, станут поддерживать различными методами, в том числе они смогут учиться в небольших классах. Поэтому и учителей в этой гимназии будет больше обычного", — отметила Мадизе.
По словам канцлера права, создание эстоноязычной учебной среды в Кохтла-Ярвеской госгимназии — командная работа. ”Создание подобной среды осложняется малым числом учеников с родным эстонским языком. Государство, как владелец школы, должно с этим считаться”, — сказала она. Данное обстоятельство не должно быть забыть также при составление плана деятельности вне учебной программы.
По оценка канцлера права, важно, чтобы в школу пришли ученики с прекрасным знанием эстонского языка.
"Развитию эстоноцентричной школьной культуры способствуют методы обучения, вдохновляющие учебу на эстонском языке, эстоноязыная школьная среда, четкие и однозначно сформулированные понятия о ценностях школы, позитивный и доверительный настрой семей, а также желание учеников учиться в гимназии Кохтла-Ярве", — сказала Мадизе. "Помимо этого новая госгимназия может подбодрить основные школы с русским языком обучения в регионе и их учеников больше преподавать и изучать эстонский".