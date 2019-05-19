Канцлер права: учеба русской и эстонской молодежи в одной школе улучшит взаимопонимание

Обратившийся в бюро канцлера права человек попросил произвести оценку деятельности министерства образования и науки и городской управы Кохтла-Ярве по реорганизации школьной сети в связи с тем, что нынешней осенью в городе начнет свою работу государственная гимназия.

Как считает подавший обращение, при реорганизации школьной сети не учитываются права учеников с родным эстонским языком. По его мнению, ни государство, ни местные самоуправления не смогли обеспечить переход с обучения на русском языке в гимназической степени на эстонский язык.

"Нахожу, что решение, позволяющее молодежи с различным родным языком учитсья в одной школе, способствует общественному взаимопониманию и посредством этого также соблюдени. конституционных ценностей", — отметила Мадизе. В то же время это, по ее словам, требует от государсвта и местных самоуправлений больших усилий, чем ранее, чтобы гарантировать сохранение эстонского языка и в тех местах, где люди с родным эстонским языком остаются в меньшинстве.

Канцлер права отметила,что согласно уставу гимназии Кохтла-Ярве, языком делопроизводства и обучения является эстонский язык. Все-таки при реализации эстоноязычного обучения следует учитывать, что в госгимназии смогут продолжить обучение ученики кохтла-ярвеских гимназий.

В Кохтла-Ярвеской русской гимназии и гимназии Ахтме до сих пор учебная работа велась на русском языке в объеме 40%. Как заверила директор Кохтла-Ярвеской гимназии, это будет учтено и при организации учебной работы в новой школе.