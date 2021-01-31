Канцлер права: у школ не было права переходить полностью на дистанционное обучение

Как пишет Forte.ee, к такому заключению канцлер права пришел в письме директору одной харьюмааской гимназии, которая применяла в январе из-за пандемии COVID-19 на какой-то период и полное дистанционное обучение.

"Считаю, что у школы не было права вводить 11-15 января 2021 года дистанционное обучение для всех учащихся, за исключением маленьких классов. Рекомендую вам в дальнейшем организовывать учебу в соответствии с правовыми актами", — написала Мадизе директору школы.

Школа приняла решение перейти на полное удаленное обучение, когда получила по телефону на это согласование с Департаментом здоровья и Министерством образования. Школа попросила на это разрешение, так как из 81 учителя 12 были на самоизоляции или больными.

Однако Юлле Мадизе считает, что поскольку государство на основании Закона о предотвращении инфекционных заболеваний (nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus — NETS) школы на закрыло, то не в компетенции школы было принимать такое решение.

"Согласно NETS Департамент здоровья не может отдать этот вопрос на решение школы. Согласно закону, ограничения для школ нужно устанавливать административным актом, а устное или письменное согласование Департамента здоровья его не заменяет", — считает канцлер права

"Из вышесказанного следует, что если на основании NETS в здании школы не введено ограничение на передвижение, то учебная работа проходит в школе обычным образом", — обращает внимание Юлле Мадизе.