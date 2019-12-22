22.12.2019, 19:20

Канцлер права сделал Вируской тюрьме ряд замечаний по содержанию заключенных


Грете Пыллусте
EST
Канцлер права сделал Вируской тюрьме ряд замечаний по содержанию заключенных
Raivo Tasso

Советник канцлера права, посетив карцер Вируской тюрьмы, нашел там три группы нарушений в условиях содержания. Канцлер Юлле Мадизе попросила руководство исправительного учреждения их устранить.

В направленном директору Вируской тюрьмы письме канцлер права отметила, что условия содержания заключенных предусмотрены законодательными актами, но проверка показала, что тюрьма не обеспечивает их в удовлетворительной степени.

Проблемных моментов было три: гигиена, освещенность и хранение личных вещей.

С точки зрения гигиены внимание, например, было обращено на то, что кран питьевой воды в камере карцера расположен слишком близко от туалета, у крана отсутствует раковина.

В части освещения отмечается, что в жилых помещениях недостаточный уровень естественного освещения, что может напрямую влиять на психическое состояние людей. Канцлер предлагает взвесить другие возможности защиты окон — сейчас они зарешечены.

Мадизе также обращает внимание руководства тюрьмы на то, что заключенные хранят свои личные вещи в камерах на полу или столе. Однако стол предназначен для еды, чтения или письма.

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