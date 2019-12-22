Канцлер права сделал Вируской тюрьме ряд замечаний по содержанию заключенных

В направленном директору Вируской тюрьмы письме канцлер права отметила, что условия содержания заключенных предусмотрены законодательными актами, но проверка показала, что тюрьма не обеспечивает их в удовлетворительной степени.

Проблемных моментов было три: гигиена, освещенность и хранение личных вещей.

С точки зрения гигиены внимание, например, было обращено на то, что кран питьевой воды в камере карцера расположен слишком близко от туалета, у крана отсутствует раковина.

В части освещения отмечается, что в жилых помещениях недостаточный уровень естественного освещения, что может напрямую влиять на психическое состояние людей. Канцлер предлагает взвесить другие возможности защиты окон — сейчас они зарешечены.

Мадизе также обращает внимание руководства тюрьмы на то, что заключенные хранят свои личные вещи в камерах на полу или столе. Однако стол предназначен для еды, чтения или письма.