Канцлер права считает вступающие в силу в понедельник ограничения нелогичными

Напомним, что с 28 декабря наряду с увеселительными заведениями в Харьюмаа закрываются и все спортивные объекты, бани, спа и бассейны. Ограничения не касаются профессиональных спортсменов и людей с особыми потребностями.

Мадизе написала в социальных сетях, что пыталась всеми силами убедить правительство и научный совет, но выступить против введения всеобщих полных ограничений она не может.

"Жаль, что некому вступиться за спортсменов-любителей, детей и молодежный спорт. Моих сил не хватило. Я объясняла, как работают каток, бассейн и атлетический зал; объясняла, что при выполнении правил заражение исключено, а если кто-то где-то нарушает, нужно наказывать нарушителя, а не всех других. Запретителей это не убедило", — констатирует Мадизе.

Канцлер права отмечает, что в правительстве и научном совете нет тех, кто бы понял: для психического здоровья некоторых людей спортзал — такое же важное место, как для кого-то церковь.

По мнению Мадизе, общественность соглашается с нелогичными сплошными запретами, которые не могут служить поставленным целям.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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