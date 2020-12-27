Канцлер права считает вступающие в силу в понедельник ограничения нелогичными
Канцлер права Юлле Мадизе подвергла критике вступающие в понедельник в силу в Харьюмаа дополнительные коронавирусные ограничения, пишет Delfi.
Канцлер права Юлле Мадизе подвергла критике вступающие в понедельник в силу в Харьюмаа дополнительные коронавирусные ограничения, пишет Delfi.
Напомним, что с 28 декабря наряду с увеселительными заведениями в Харьюмаа закрываются и все спортивные объекты, бани, спа и бассейны. Ограничения не касаются профессиональных спортсменов и людей с особыми потребностями.
Мадизе написала в социальных сетях, что пыталась всеми силами убедить правительство и научный совет, но выступить против введения всеобщих полных ограничений она не может.
"Жаль, что некому вступиться за спортсменов-любителей, детей и молодежный спорт. Моих сил не хватило. Я объясняла, как работают каток, бассейн и атлетический зал; объясняла, что при выполнении правил заражение исключено, а если кто-то где-то нарушает, нужно наказывать нарушителя, а не всех других. Запретителей это не убедило", — констатирует Мадизе.
Канцлер права отмечает, что в правительстве и научном совете нет тех, кто бы понял: для психического здоровья некоторых людей спортзал — такое же важное место, как для кого-то церковь.
По мнению Мадизе, общественность соглашается с нелогичными сплошными запретами, которые не могут служить поставленным целям.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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