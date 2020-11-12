Канцлер права: результатом референдума о браке не может быть отмена Закона о сожительстве

По мнению Мадизе, представленный на референдум вопрос будет отвечать Конституции, если он будет ясным, не вводить в заблуждение и направлять.

Канцлер права отмечает, что разрешение на брак между людьми одного пола не требует международно-правового регулирования или правовых норм Европейского союза.

"Последствием референдума не может быть отмена Закона о сожительстве или в определенных случаях непризнание иностранных браков", — подчеркнула канцлер права.

Окончательный анализ, по словам Мадизе, можно будет дать тогда, когда Рийгикогу пример решение по референдуму.

"Невозможно видимо, задать вопрос, который по мнению всех будет безупречным. Это так и в других странах", — заметила она.

Напомним, что сегодня лидер партии EKRE Мартин Хельме в интервью Delfi заявил, что ответ "да" по вопросу референдума (”Брак в Эстонии должен­ оставаться союзом мужчины и женщины?”) в широком смысле запретит менять Закон о семье, а также, по существу, запретит судам применять Закон о совместном проживании, так что у него сразу же будет реальное последствие.