Канцлер права: результатом референдума о браке не может быть отмена Закона о сожительстве

По мнению Мадизе, представленный на референдум вопрос будет отвечать Конституции, если он будет ясным, не вводить в заблуждение и направлять.
Канцлер права отмечает, что разрешение на брак между людьми одного пола не требует международно-правового регулирования или правовых норм Европейского союза.
"Последствием референдума не может быть отмена Закона о сожительстве или в определенных случаях непризнание иностранных браков", — подчеркнула канцлер права.
Окончательный анализ, по словам Мадизе, можно будет дать тогда, когда Рийгикогу пример решение по референдуму.
"Невозможно видимо, задать вопрос, который по мнению всех будет безупречным. Это так и в других странах", — заметила она.
Напомним, что сегодня лидер партии EKRE Мартин Хельме в интервью Delfi заявил, что ответ "да" по вопросу референдума (”Брак в Эстонии должен оставаться союзом мужчины и женщины?”) в широком смысле запретит менять Закон о семье, а также, по существу, запретит судам применять Закон о совместном проживании, так что у него сразу же будет реальное последствие.
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