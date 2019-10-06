Канцлер права потребовала ужесточить правила перевозки детей

Хотя большинство городов и волостей считают безопасность пассажиров автобусов важной проблемой, использование ремней безопасности, к примеру, по закону не является обязательным. Канцлер права считает, что нужно ситуацию изменить и закрепить это требование законом. Прежде всего для обеспечения безопасности детей.
К канцлеру обратились несколько родителей с письмом, в котором отметили, что поездки детей на экскурсию и в школу происходит в небезопасных автобусах. Бюро канцлера обратилось к местным самоуправлениям с просьбой высказать свою позицию по данному вопросу.
Из ответов выяснилось, что власти большинства городов и волостей считают обеспечение безопасности пассажиров важным вопросам. Не считают необходимым использовать ремни безопасности только на внутригородских линиях, так как расстояние между остановками там небольшие. Местные самоуправления внесли ряд предложений по обеспечению безопасности детей при автобусных перевозках. Например, можно было бы вменить водителю в обязанность напоминать детям о необходимости пристегивать ремень безопасности.
Канцлер права Юлле Мадизе сделала Рийгикогу предложение ввести законодательно требования по безопасности перевозок. По ее мнению, в тех городах и уездах, где используют старые и небезопасные автобусы, при будущих поставках нужно прописывать условия обязательного наличия ремней безопасности, нужно также планировать использования автобусов так, чтобы всем хватало сидячих мест.
Мадизе считает, что в законе нужно прописать требование, чтобы у автобусов, перевозящих пассажиров за пределами населенных пунктов, обязательно были ремни безопасности, нужно предусматривать и рассчитывать число пассажиров таким образом, чтобы у всех было сидячее место и возможность пристегнуть ремень.
По мнению кацлера, если нет возможности внедрить эти меры безопасности для всех пассажиров, то нужно в первую очередь повысить безопасность перевозки детей, и сделать обязательным при перевозках детей в школьных автобусах, а также в тех автобусах, которые используются при перевозке детей на экскурсии и в других поездках, наличие ремней безопасности.
Мадизе привела в пример аварию летом этого года в Харьюмаа на Клоогаранна теэ, в которой травмы получили много людей. В автобусе были ремни безопасности, но многие пассажиры их не использовали. Были и стоявшие пассажиры. "Последствия не были бы такими тяжелыми, если бы все люди имели возможность сидеть и пристегнуть ремни".
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