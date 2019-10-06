Канцлер права потребовала ужесточить правила перевозки детей

К канцлеру обратились несколько родителей с письмом, в котором отметили, что поездки детей на экскурсию и в школу происходит в небезопасных автобусах. Бюро канцлера обратилось к местным самоуправлениям с просьбой высказать свою позицию по данному вопросу.

Из ответов выяснилось, что власти большинства городов и волостей считают обеспечение безопасности пассажиров важным вопросам. Не считают необходимым использовать ремни безопасности только на внутригородских линиях, так как расстояние между остановками там небольшие. Местные самоуправления внесли ряд предложений по обеспечению безопасности детей при автобусных перевозках. Например, можно было бы вменить водителю в обязанность напоминать детям о необходимости пристегивать ремень безопасности.

Канцлер права Юлле Мадизе сделала Рийгикогу предложение ввести законодательно требования по безопасности перевозок. По ее мнению, в тех городах и уездах, где используют старые и небезопасные автобусы, при будущих поставках нужно прописывать условия обязательного наличия ремней безопасности, нужно также планировать использования автобусов так, чтобы всем хватало сидячих мест.