Канцлер права: ограничение ночной продажи алкоголя было незаконным

К примеру, распоряжением Пыхьяского префекта от 28 августа розничная продажа алкоголя была запрещена в Харьюмаа с 29 августа.

"Вступление в силу этого распоряжение не было законным. Подобное распоряжение, которое было опубликовано только в СМИ, а не доставлено лично торговцам алкоголем, может вступить самое раннее через 10 дней после обнародования. Таким образом, ограничение не могло вступить в силу 29 августа. Сообщила об этой проблеме Департаменту полиции и погранохраны, и, как известно, ведомство начало оповещать об этом распоряжении розничных торговцев алкоголем", — сказала Юлле Мадизе.

Как отмечает канцлер права, ограничение на продажу алкоголя по-прежнему не распространяется на тех продавцов, которым распоряжение не было доставлено.

По словам Мадизе, те, кто считают, что распоряжение префекта нарушило их права или деятельность Департамента полиции и погранохраны причинила им ущерб, могут подать жалобу в административный суд.