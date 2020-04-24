Канцлер права: не стоит снимать все ограничения сразу, но и нельзя слишком долго их сохранять

Часть общества хочет, чтобы нынешние строгие ограничения были смягчены немедленно, часть выступает за их продление, передает ERR. Мадизе добавила, что есть и такая позиция: не стоит снимать ограничения все и сразу, но и нельзя слишком долго их сохранять.

"Как канцлер права должна сказать, что в случае, если люди по-прежнему будут держать дистанцию, будут разумными, не заражать и не заражаться, то и не будет правовых оснований сохранять очень жесткие ограничения. Об этом и правительство сигнализировало, и, насколько я заметила, все партнеры по коалиции: в рамках чрезвычайного положения начнут снимать ограничения", — сказала она.

"Я очень надеюсь, что если мы все сможем продолжить держать дистанцию, тогда у нас будет причина для радости уже через пару недель", — добавила канцлер права.

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