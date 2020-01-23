Канцлер права нашла в проекте пенсионной реформы целый ряд юридических ошибок: нет равного отношения к людям

Она привела 37 пунктов, по которым пенсионная реформа задевает права граждан. Приводим некоторые из них.

Так, канцлер указывает, что проект дает людям, присоединившихся к системе накопительной пенсии, возможность выбирать: продолжать накопления или забрать накопленные деньги (в том числе и выделенный государством социальный налог) до достижения пенсионного возраста и использовать деньги по своему усмотрению. В то же время, у людей того же возраста, не присоединившихся к обязательной накопительной системе, такой возможности нет. Таким образом, присоединившиеся ко II пенсионной ступени получают преимущество по сравнению с теми, кто к ней не присоединился, но платил со своей зарплаты социальный налог в государственную систему пенсионного страхования.

Мадизе обращает также внимание на то, что вступление закона в силу запланировано на 01.07.2020, частично даже раньше (01.03.2020). Но правовое регулирование, касающееся пенсионного инвестиционного счета, будет введено с 01.01.2021. По мнению канцлера права, такая спешка с изменениями не обоснована.

Закон возлагает много обязанностей и влечет дополнительные расходы для управляющих фондами, Пенсионного центра, страховщиков, которым нужно достаточное время для осмысления изменяющихся правил, а также для подготовки к ним и их применению. Подготовительный период требуется и для госучреждений. Многие обращавшиеся к Рийгикогу стороны процесса отмечали, что отпущенное законом время недостаточно, в том числе и для разработки сложных технических решений, пишет канцлер права.