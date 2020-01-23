23.01.2020, 07:00

Канцлер права нашла в проекте пенсионной реформы целый ряд юридических ошибок: нет равного отношения к людям

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Ülle Madise
Ülle MadiseFoto: Priit Simson

"Канцлер права не против планируемой реформы и не "за" нее, потому что речь идет о политическом вопросе, но вместе с тем канцлер дает законодателю знак о конституционных проблемах, которые известны и не нашли решения", — написала канцлер права Юлле Мадизе в переданном в финансовую комиссию Рийгикогу письме, в котором высказывает свое мнение о проекте пенсионной реформы.

Она привела 37 пунктов, по которым пенсионная реформа задевает права граждан. Приводим некоторые из них.

Так, канцлер указывает, что проект дает людям, присоединившихся к системе накопительной пенсии, возможность выбирать: продолжать накопления или забрать накопленные деньги (в том числе и выделенный государством социальный налог) до достижения пенсионного возраста и использовать деньги по своему усмотрению. В то же время, у людей того же возраста, не присоединившихся к обязательной накопительной системе, такой возможности нет. Таким образом, присоединившиеся ко II пенсионной ступени получают преимущество по сравнению с теми, кто к ней не присоединился, но платил со своей зарплаты социальный налог в государственную систему пенсионного страхования.

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Мадизе обращает также внимание на то, что вступление закона в силу запланировано на 01.07.2020, частично даже раньше (01.03.2020). Но правовое регулирование, касающееся пенсионного инвестиционного счета, будет введено с 01.01.2021. По мнению канцлера права, такая спешка с изменениями не обоснована.

Закон возлагает много обязанностей и влечет дополнительные расходы для управляющих фондами, Пенсионного центра, страховщиков, которым нужно достаточное время для осмысления изменяющихся правил, а также для подготовки к ним и их применению. Подготовительный период требуется и для госучреждений. Многие обращавшиеся к Рийгикогу стороны процесса отмечали, что отпущенное законом время недостаточно, в том числе и для разработки сложных технических решений, пишет канцлер права.

Не урегулировано покрытие расходов, связанных с отказом от продолжения накоплений. Это может привести к тому, что эти расходы придется компенсировать не за счет выходящих, а за счет остающихся во II ступени людей. Что может побудить отказаться от пенсионного договора и тех, кто при других условиях этого делать не стал бы.

Могут быть задеты и правомерные ожидания людей. Делающие пенсионные накопления люди вправе ожидать, что если государство создало для выполнения закрепленный в 28-й статье Конституции обязанности (государственная помощь в пенсионном возрасте) обязательную пенсионную схему и люди длительное время туда делали вклады, то государство не станет необдуманно менять правила игры, на которых эта система держится.

Полностью с письмом Юлле Мадизе, направленном в финансовую комиссию парламента, можно ознакомиться здесь.

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