Канцлер права: надеюсь, обсуждение референдума о браке не внесет раскол в общество

Мадизе объяснила, каким не может быть вопрос референдума по Конституции: "Один неконституционный вариант был включен в коалиционное соглашение, и теперь от него отказались. Конституция Эстонии допускает только справедливый референдум. Нельзя предлагать людям подделку. Необходимо сформулировать четкий вопрос, который является понятным, не вводит в заблуждение, не подводит к ответу, который содержит скрытые сообщения".

"Людей нельзя ставить перед фактом, что если вы хотите проголосовать за одно, вы также должны согласиться с тем или другим. Это один из контрольных критериев. Второй — это ограничения, перечисленные в Конституции. Вопрос не должен быть связан с бюджетом, налогами, национальной обороной, международными соглашениями и так далее", — сказала Мадизе в среду в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.

"И третий критерий гласит, что независимо от того, будет ли ответ на этот вопрос "да" или "нет", ответ народа является единственно правильным, и согласно Конституции, обязательным для законодателей", — заключила канцлер права Юлле Мадизе.