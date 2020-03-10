Канцлер права: Эстония может конституционно положить предел распространению коронавируса(6)
Канцлер права Эстонии Юлле Мадизе написала сегодня в социальных сетях, что, предприняв усилия, Эстония могла бы укротить распространение коронавируса.
Канцлер права Эстонии Юлле Мадизе написала сегодня в социальных сетях, что, предприняв усилия, Эстония могла бы укротить распространение коронавируса.
"Может ли Эстония, оберегая людей, конституционно поставить заслон распространению коронавируса? Да, если все приложат к этому усилия", — написала Мадизе и привела несколько мер, которые можно предпринять для противодействию распространения болезни.
"Чрезмерная жесткость даст обратный эффект: люди начнут скрывать болезнь и покидать место карантина. Будем разумны!" — приводит слова Мадизе rus.err.
Правительство может объявить о чрезвычайном положении, когда для борьбы с массовым заражением нужно решительно поменять жизненный уклад в обществе. "В таком случае людей можно обязать ходить на работу, отчуждать вещи, устанавливать жесткий карантин и т. д. Эстония пока что обходилась без чрезвычайного положения, и если все будут прилагать усилия, то оно не потребуется и сейчас", — заявила канцлер права.
В случае риска заражения закон позволяет ограничить передвижение, запретить публичные мероприятия, ужесточить контроль на границе.
Мадизе подчеркнула, что рекомендации Департамента здоровья и врачей следует выполнять: "В случае болезни или подозрения на заражение следует остаться дома. Детсад, школа, работа, тренировка, кино и другие встречи — потом, когда минует опасность. При необходимости врач выпишет больничный".
Рекомендации Департамента здоровья
Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.
Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.
Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.
После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.
Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
Участник вечеринки Диденко раскрыл страшную правду о произошедшем
Почему не стоит стелить ламинат на кухне