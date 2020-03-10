Канцлер права: Эстония может конституционно положить предел распространению коронавируса

"Может ли Эстония, оберегая людей, конституционно поставить заслон распространению коронавируса? Да, если все приложат к этому усилия", — написала Мадизе и привела несколько мер, которые можно предпринять для противодействию распространения болезни.

"Чрезмерная жесткость даст обратный эффект: люди начнут скрывать болезнь и покидать место карантина. Будем разумны!" — приводит слова Мадизе rus.err.

Правительство может объявить о чрезвычайном положении, когда для борьбы с массовым заражением нужно решительно поменять жизненный уклад в обществе. "В таком случае людей можно обязать ходить на работу, отчуждать вещи, устанавливать жесткий карантин и т. д. Эстония пока что обходилась без чрезвычайного положения, и если все будут прилагать усилия, то оно не потребуется и сейчас", — заявила канцлер права.

В случае риска заражения закон позволяет ограничить передвижение, запретить публичные мероприятия, ужесточить контроль на границе.

Мадизе подчеркнула, что рекомендации Департамента здоровья и врачей следует выполнять: "В случае болезни или подозрения на заражение следует остаться дома. Детсад, школа, работа, тренировка, кино и другие встречи — потом, когда минует опасность. При необходимости врач выпишет больничный".

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.