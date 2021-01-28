Канцлер министерства получила вакцину от коронавируса вне очереди

Канцлер Министерства социальных дел и член совета Северо-Эстонской региональной больницы Марика Приске получила вакцину от коронавируса в начале января, пишет Eesti Päevaleht.
Председатель правления больница Агрис Пеэду сказал, что в сотрудничестве с главным врачом и службой инфекционного контроля было решено, что правление, оперативный штаб и совет являются важной частью системы функционирования больницы во время пандемии, и этим людям было предложено вакцинироваться вместе с медицинскими работниками.
”Мы по-прежнему поддерживаем это решение. Поскольку данные о вакцинации относятся к медицинским данным, мы не имеем права называть имена, но можем подтвердить, что один член совета воспользовался этой возможностью, но при условии, что мы пригласим его на вакцинацию, если возникнет остаточная доза и он сможет в экстренном порядке прибыть на место”, — сказал Пеэду.
Зато сама Марика Приске подтвердила изданию информацию о вакцинации. ”Да, это правда”, — сказала она и подчеркнула, что согласилась лишь при условии, что это будет т. н. шестая доза и что других желающих на нее в больнице не найдется. Она заверила, что сама не просила вакцинации без очереди и своим служебным положением не пользовалась.
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