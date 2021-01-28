Канцлер министерства получила вакцину от коронавируса вне очереди

Председатель правления больница Агрис Пеэду сказал, что в сотрудничестве с главным врачом и службой инфекционного контроля было решено, что правление, оперативный штаб и совет являются важной частью системы функционирования больницы во время пандемии, и этим людям было предложено вакцинироваться вместе с медицинскими работниками.

”Мы по-прежнему поддерживаем это решение. Поскольку данные о вакцинации относятся к медицинским данным, мы не имеем права называть имена, но можем подтвердить, что один член совета воспользовался этой возможностью, но при условии, что мы пригласим его на вакцинацию, если возникнет остаточная доза и он сможет в экстренном порядке прибыть на место”, — сказал Пеэду.

Зато сама Марика Приске подтвердила изданию информацию о вакцинации. ”Да, это правда”, — сказала она и подчеркнула, что согласилась лишь при условии, что это будет т. н. шестая доза и что других желающих на нее в больнице не найдется. Она заверила, что сама не просила вакцинации без очереди и своим служебным положением не пользовалась.

Министр социальной защиты Сигне Рийсало узнала о ситуации из прессы. Она сказала, что свою позицию сможет сформировать после встречи с Приске, однако отметила, что ”красиво это не выглядит” в любом случае.

На вчерашней пресс-конференции министр здоровья и труда Танель Кийк дал понять, что есть еще люди, не входящие в группу риска, но получившие вакцину. Рийсало сказала, что не в курсе этого. ”Танель Кийк ввиду своей компетенции знает больше. Надеюсь, что их (получивших вакцину вне очереди — прим.ред.) больше не было”, — сказала министр.