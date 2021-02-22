Канцлер министерства о предъявленных Майлис Репс обвинениях: это было не совсем так

Занимавшая в недавнем прошлом пост министра образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) стала в пятницу официально подозреваемой по уголовному делу и побывала на допросе в Центральной криминальной полиции, сообщила вчера газета Õhtuleht.

Коррупционное бюро Центральной криминальной полиции и Госпрокуратура хотели получить от Репс пояснения, касающиеся случаев присвоения имущества министерства, о которых сообщили работники ведомства, побывавшие на беседах в полиции.

"Мы не можем ничего комментировать, потому что следствие продолжается. Мы даже и не знаем, в чем ее точно подозревают", — сказал Лайдметс изданию Delfi.

В статье Õhtuleht сказано, что Репс подозревают, к примеру, в том, что она через несколько дней после приобретения министерством дорогого кофейного аппарата Jura отнесла его домой. К тому же, по данным газеты, свидетели в полиции говорили о представленных в связи в зарубежными визитами в министерство авиабилетов на сумму 1500 евро, которые были куплены на членов семьи министра. Предположительно, Репс отвечала также и на вопросы касательно покупок топлива.

Как сказал канцлер, содержащиеся в публикации утверждения неточны. "Так, как написано в статье, конечно, не было", — сказал он. Но поскольку следствие еще не завершено, Лайдметс не пожелал подробно распространяться на эту тему.

У самой Репс изданию Delfi не удалось получить комментария касательно предъявленных ей обвинений.

Напомним, что 17 ноября прошлого года газета Õhtuleht опубликовала статью, в которой Репс, занимавшая тогда пост министра образования и науки, обвинялась в использовании служебного автомобиля в личных целях.