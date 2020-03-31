Канцлер: если чрезвычайное положение не отменят 1 мая, госэкзамены провести будет невозможно

”Сейчас мы в своей работе исходим из того, что 1 мая чрезвычайное положение будет отменено. В этом случае экзамены состоятся позже”, — отметил он.

По словам канцлера, сейчас государственные экзамены являются обязательными, но министерство исходя из реалий уже подготовило поправки к закону, предусматривающие большую гибкость.

Что касается оценок, то сейчас министерство рекомендует учебным учреждениям отказаться от числовой шкалы оценивания. ”Министерство никому не запрещает и не приказывает, но было бы хорошо, если бы нашим рекомендациям следовали”, — отметил канцлер.

На настоящий момент в ситуации с государственными и вступительными экзаменами нет никакой ясности. Гимназии Таллинна и Тарту уже перенесли экзамены на начало мая.

Что будет, если же чрезвычайное положение не отменят, пока неясно.

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