Канцлер: если чрезвычайное положение не отменят 1 мая, госэкзамены провести будет невозможно

”Сейчас мы в своей работе исходим из того, что 1 мая чрезвычайное положение будет отменено. В этом случае экзамены состоятся позже”, — отметил он.
По словам канцлера, сейчас государственные экзамены являются обязательными, но министерство исходя из реалий уже подготовило поправки к закону, предусматривающие большую гибкость.
Что касается оценок, то сейчас министерство рекомендует учебным учреждениям отказаться от числовой шкалы оценивания. ”Министерство никому не запрещает и не приказывает, но было бы хорошо, если бы нашим рекомендациям следовали”, — отметил канцлер.
На настоящий момент в ситуации с государственными и вступительными экзаменами нет никакой ясности. Гимназии Таллинна и Тарту уже перенесли экзамены на начало мая.
Что будет, если же чрезвычайное положение не отменят, пока неясно.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
В Саратовской области ввели режим полной самоизоляции
Выезд и въезд в Петропавловск ограничат с 1 апреля
Эксперты выяснили, какая группа крови больше подвержена COVID-19
В России подорожали несколько моделей Skoda