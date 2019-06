Канцлер EBS: получившие бесплатное высшее образование должны либо отработать тут определенное время, либо вернуть деньги

EBS-i kantsler Mart Habakuk ütleb, et varajastes 20-ndates erialade proovimine on õigeim asi, mida teha, sest ees ootab üle 55 aasta aktiivset tööiga. Uus normaalsus on see, et elu jooksul tegutseb inimene neljal-viiel erialal.