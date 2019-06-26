Канцлер EBS: получившие бесплатное высшее образование должны либо отработать тут определенное время, либо вернуть деньги

Хабакукк отмечает, что некоторым специальностям нецелесообразно обучать бесплатно. ”Существуют профессии, где мы, предлагая бесплатное образование, тратим впустую государственные деньги. ИТ, экономика, медицина — это сферы, где рынок труда не ограничен Эстонией. Здесь действуют совершенно иные правила, и обучение этим профессиям должно быть платным”, — говорит он. Другие дело — учителя, полицейские и т. д.. В этих случаях платное образование нелогично.

Канцлер отмечает, что сегодня люди свободны в своих передвижениях, но ”налогоплательщик не обязан это оплачивать”. Особенно, это касается врачей, обучение которых обходится очень дорого. ”Либо ты отрабатываешь здесь четыре-пять лет, либо возвращаешь деньги. Можно не сразу, а на основании графика”, — рассуждает Хабакукк.

Гранатом учебного кредита, по его мнению, могло бы выступать высшее учебное заведение, в котором учится заемщик.