26.06.2019, 09:35

Канцлер EBS: получившие бесплатное высшее образование должны либо отработать тут определенное время, либо вернуть деньги

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rus.delfi.ee
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Канцлер EBS: получившие бесплатное высшее образование должны либо отработать тут определенное время, либо вернуть деньги
EBS-i kantsler Mart Habakuk ütleb, et varajastes 20-ndates erialade proovimine on õigeim asi, mida teha, sest ees ootab üle 55 aasta aktiivset tööiga. Uus normaalsus on see, et elu jooksul tegutseb inimene neljal-viiel erialal.Foto: Ilmar Saabas

Канцлер Estonian Business School Март Хабакук сказал в большом интервью Eesti Päevaleht, что хорошо бы, если люди, получившие бесплатное высшее образование в определенных областях, были обязаны либо отработать в Эстонии определенное количество лет, либо вернуть потраченные государством на обучение деньги.

Хабакукк отмечает, что некоторым специальностям нецелесообразно обучать бесплатно. ”Существуют профессии, где мы, предлагая бесплатное образование, тратим впустую государственные деньги. ИТ, экономика, медицина — это сферы, где рынок труда не ограничен Эстонией. Здесь действуют совершенно иные правила, и обучение этим профессиям должно быть платным”, — говорит он. Другие дело — учителя, полицейские и т. д.. В этих случаях платное образование нелогично.

Канцлер отмечает, что сегодня люди свободны в своих передвижениях, но ”налогоплательщик не обязан это оплачивать”. Особенно, это касается врачей, обучение которых обходится очень дорого. ”Либо ты отрабатываешь здесь четыре-пять лет, либо возвращаешь деньги. Можно не сразу, а на основании графика”, — рассуждает Хабакукк.

Гранатом учебного кредита, по его мнению, могло бы выступать высшее учебное заведение, в котором учится заемщик.

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