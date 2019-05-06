Канцелярия Рийгикогу объявляет конкурс на получение стипендии на парламентские исследования
В одиннадцатый раз Канцелярия Рийгикогу объявляет конкурс на получение стипендии им. Аугуста Рея, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
В одиннадцатый раз Канцелярия Рийгикогу объявляет конкурс на получение стипендии им. Аугуста Рея, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Цель стипендии — оказывать поддержку и способствовать продвижению научной работы в сфере парламентских исследований. Она выдается авторам магистерских или докторских диссертаций, касающихся парламентской деятельности, парламентаризма или парламентских собраний Эстонии. Работы могут быть написаны как на эстонском, так и на ином языке. Проекты работ принимаются от всех заинтересованных в данной теме студентов, магистрантов и докторантов.
Соискатели стипендии должны к 20 сентября 2019 года представить Канцелярии Рийгикогу свое заявление, резюме, заглавие магистерской или докторской работы, проект работы и временной график, рекомендацию научного руководителя и другие документы.
Размер стипендии, выплачиваемой в двух частях, составляет 1500 евро. В год выдается до двух стипендий. Первая часть выплачивается представившему лучший проект магистранту, докторанту или кандидату на обучение в магистратуре или докторантуре после его принятия на соответствующий курс. Вторая часть выплачивается тому же лицу после успешной защиты работы.
Ходатайства о получении стипендии рассмотрит комиссия Канцелярии Рийгикогу. Победители конкурса будут объявлены не позднее 30 октября 2019 года.
Ежегодная стипендия им. Аугуста Рея была учреждена Канцелярией Рийгикогу в 2008 году. Стипендию им. Аугуста Рея на парламентские исследования получили уже двенадцать магистрантов и докторантов. Одиннадцать из них успешно защитили свои работы.
"Мы надеемся, что конкурс парламентских исследований и в дальнейшем будет вдохновлять молодых ученых на изучение деятельности и истории нашего отметившего столетний юбилей парламента", — значится в пресс-релизе.
Аугуст Рей (1886-1963) был членом и председателем Учредительного Собрания с первого заседания 23 апреля 1919 года до окончания его деятельности. Он также был членом I–V созывов Рийгикогу с 1920 до 1937 года, а с 9 июня 1925 года до 22 июня 1926 года являлся председателем его II созыва.
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