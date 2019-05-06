Канцелярия Рийгикогу объявляет конкурс на получение стипендии на парламентские исследования

Цель стипендии — оказывать поддержку и способствовать продвижению научной работы в сфере парламентских исследований. Она выдается авторам магистерских или докторских диссертаций, касающихся парламентской деятельности, парламентаризма или парламентских собраний Эстонии. Работы могут быть написаны как на эстонском, так и на ином языке. Проекты работ принимаются от всех заинтересованных в данной теме студентов, магистрантов и докторантов.

Соискатели стипендии должны к 20 сентября 2019 года представить Канцелярии Рийгикогу свое заявление, резюме, заглавие магистерской или докторской работы, проект работы и временной график, рекомендацию научного руководителя и другие документы.

Размер стипендии, выплачиваемой в двух частях, составляет 1500 евро. В год выдается до двух стипендий. Первая часть выплачивается представившему лучший проект магистранту, докторанту или кандидату на обучение в магистратуре или докторантуре после его принятия на соответствующий курс. Вторая часть выплачивается тому же лицу после успешной защиты работы.

Ходатайства о получении стипендии рассмотрит комиссия Канцелярии Рийгикогу. Победители конкурса будут объявлены не позднее 30 октября 2019 года.

Ежегодная стипендия им. Аугуста Рея была учреждена Канцелярией Рийгикогу в 2008 году. Стипендию им. Аугуста Рея на парламентские исследования получили уже двенадцать магистрантов и докторантов. Одиннадцать из них успешно защитили свои работы.

"Мы надеемся, что конкурс парламентских исследований и в дальнейшем будет вдохновлять молодых ученых на изучение деятельности и истории нашего отметившего столетний юбилей парламента", — значится в пресс-релизе.