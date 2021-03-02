Канцелярия президента просит в порядке исключения вакцинировать Кальюлайд от коронавируса(70)
Президент Керсти Кальюлайд в апреле планирует посетить Афганистан и желает для этого вакцинировать от коронавируса себя и членов своей делегации.
Президент Керсти Кальюлайд в апреле планирует посетить Афганистан и желает для этого вакцинировать от коронавируса себя и членов своей делегации.
Канцелярия отмечает, что визит носит важное политическое значение.
Канцелярия президента вместе с Министерством иностранных дел и Силами обороны планирует визит главы Эстонии в Исламскую Республику Афганистан, где президент планируется обсудить с руководством миссии НАТО и руководством Афганистана ситуацию в регионе, а также возможность продолжения миссии Сил обороны Эстонии. Об этом сообщил директор президентской канцелярии Тийт Рийсало в ответ на обращение вице-канцлера Министерства социальных дел Марис Йессе.
Согласно правилам, установленным на месте командованием миссии НАТО, визит возможен только в случае, если члены делегации за 14 дней до визита пройдут вакцинацию от коронавируса.
Визит запланирован на первую половину апреля.
"Принимая во внимание то, насколько важен визит с точки зрения внешней политики и политики безопасности Эстонии, просим вас в порядке исключения найти возможность начать курс вакцинации президента Эстонской Республики и членов сопровождающей ее делегации (четыре или пять человек), чтобы вакцинация была завершена к концу марта”, — написала канцелярия ходатайстве.
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