23.02.2021, 09:35

Канцелярия президента о годовщине ЭР в условиях коронакризиса: найдем на каждый случай вариант

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Мари Ээсмаа
EST
Канцелярия президента о годовщине ЭР в условиях коронакризиса: найдем на каждый случай вариант
Kenno Soo

Президент ЭР в этом году выступит с речью по случаю Дня независимости в Пайдеском доме музыки и театра, выступление будет транслироваться по ETV. Но что будут делать в том случае, если глава государства заразится коронавирусом или в силу близкого контакта с инфицированным будет вынужден уйти на самоизоляцию?

Из президентской канцелярии изданию Delfi сообщили, что проигрываются различные сценарии как в случае с 24 февраля, так и других мероприятий, где участвует глава государства.

"На каждый случай какой-то вариант найдем", — отметил советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ. "План А, конечно, состоит в том, что в 6 часов вечера глава государства прибудет к Пайдескому дому музыки и театра. Мы действуем по этому плану, пытаясь всеми возможными способами снизить риски, которые могли бы этот план сорвать".

На вопрос, сделана ли Керсти Кальюлайд прививка от COVID-19, Линнмяэ ответил, что нет.

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