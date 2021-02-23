Канцелярия президента о годовщине ЭР в условиях коронакризиса: найдем на каждый случай вариант(4)
Президент ЭР в этом году выступит с речью по случаю Дня независимости в Пайдеском доме музыки и театра, выступление будет транслироваться по ETV. Но что будут делать в том случае, если глава государства заразится коронавирусом или в силу близкого контакта с инфицированным будет вынужден уйти на самоизоляцию?
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