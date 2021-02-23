Канцелярия президента о годовщине ЭР в условиях коронакризиса: найдем на каждый случай вариант

Из президентской канцелярии изданию Delfi сообщили, что проигрываются различные сценарии как в случае с 24 февраля, так и других мероприятий, где участвует глава государства.

"На каждый случай какой-то вариант найдем", — отметил советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ. "План А, конечно, состоит в том, что в 6 часов вечера глава государства прибудет к Пайдескому дому музыки и театра. Мы действуем по этому плану, пытаясь всеми возможными способами снизить риски, которые могли бы этот план сорвать".

На вопрос, сделана ли Керсти Кальюлайд прививка от COVID-19, Линнмяэ ответил, что нет.