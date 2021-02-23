Канцелярия президента о годовщине ЭР в условиях коронакризиса: найдем на каждый случай вариант(9)
Президент ЭР в этом году выступит с речью по случаю Дня независимости в Пайдеском доме музыки и театра, выступление будет транслироваться по ETV. Но что будут делать в том случае, если глава государства заразится коронавирусом или в силу близкого контакта с инфицированным будет вынужден уйти на самоизоляцию?
Примерзли к стеклу дворники? Секрет, о котором никто не знает
Защитник Ворсклы хочет получать зарплату в 30-40 тысяч долларов?
Японцы отравят на свалку часть вакцины Pfizer: причина
Лучше не глушить мотор во время заправки. И вот почему