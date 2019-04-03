Канцелярия президента ЭР о встрече Кальюлайд и Путина: свои интересы лучше отстаивать в диалоге

На вопрос, почему президент решила поступить противоположно своим предыдущим заявлениям, советник по связям с общественностью Канцелярии Президента ЭР Таави Линнамяэ ответил: "В этом и заключается момент выбора — лучше ли защищать свои ценности и интересы, имея контакт, или отказываясь от него. Мы придерживаемся позиции, что разумнее разговаривать, даже если известно, что по важным вопросам у нас очень сильные разногласия".

На прошлой неделе стало известно, что 18 апреля Кальюлайд отправиться с рабочим визитом в Москву, где она откроет отреставрированное здание эстонского посольства.

По первоначальным данным, встречи с представителями российской власти не были запланированы, однако в начале текущей недели агентство новостей ТАСС сообщило, что Кальюлайд попросила Путина о встрече. Информацию подтвердила и канцелярия президента.

В среду пресс-секретарь Кремля подтвердил общественности, что Путин согласился встретиться с главой эстонского государства.