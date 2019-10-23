23.10.2019, 13:36

Канал ETV+ теперь доступен и на спутниковом телевидении


rus.delfi.ee
EST
Кадри Симсон в студии ETV
Кадри Симсон в студии ETVFoto: Ilmar Saabas

Поставщик услуги телевидения TVPlay Home (бывший Viasat) пополнил свой ассортимент программ спутникового телевидения отечественным русскоязычным каналом ETV+, который теперь будет доступен для клиентов всех пакетов услуг.

”Действующий с 2015 года телеканал Эстонского национального телерадиовещания ETV+ ежедневно предлагает разносторонний и актуальный контент, от новостей, до качественного развлечения, а также различные студийные передачи на злободневные темы, иностранные сериалы, и прямые трансляции крупных мероприятий”, — говорит руководитель по маркетингу TVPlay Home Эвелин Коррол, отмечая, в чем именно зрители выиграют благодаря добавившемуся выбору. ”Теперь данный качественный русскоязычный контент будет доступен и для всех клиентов TVPlay Home, независимо от выбранного телевизионного пакета”.

По данным агентства Kantar Emor, ETV+ является русскоязычным каналом, обладающим крупнейшей зрительской аудиторией в Эстонии. Свежими новостями со зрителями телеканала ETV+ делится утренняя передача ”Кофе+”, а также ежедневно выходящая в эфир русскоязычная ”Актуальная камера”. В число наиболее популярных программ канала также входят посвященная журналистским расследованиям передача ”Insight”, дискуссионная передача ”Кто кого?”, передача на потребительские темы ”Зеркало”, развлекательная телевикторина ”Глобус Эстонии” и т.д. ETV+ является партнером многих крупных спортивных мероприятий, и канал уже показывал различные соревнования по легкой атлетике, футболу, хоккею и многим другим видам спорта с русскоязычными комментариями.

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В осеннем сезоне 2019 года канал ETV+ запустил несколько новых серий передач. По понедельникам на ETV+ выходит рассматривающая важнейшие темы страны студийная передача ”Своя правда”, которую ведут популярные ведущие Елена Ханга и Елена Поверина. Успеха среди зрителей добился также и документальный сериал ”Истории успеха”, показываемый по воскресеньям и рассказывающий о знаменитых русских людях. Кроме этого, в конце текущего года ETV+ представит зрителям новый состоящий из двух частей сериал ”Горящая земля”, который основан на подлинной истории об Ида-Вирумааской преступной группировке ”Колхоз”.

Канал ETV+ был добавлен в выбор программ клиентов TVPlay Home без дополнительной платы. Новый канал находится на позиции 26. Чтобы добавить канал, нужно перезапустить дигибокс, а также обновить права карты зрителя, что можно сделать в любое время суток в самообслуживании TVPlay Home по адресу https://minu.tvplayhome.ee или по телефону службы обслуживания клиентов 698 9000.

TVPlay Home — общеэстонский телеоператор, предлагающий телеканалы при помощи спутникового цифрового телевидения, а также дополнительные интерактивные возможности, такие как отложенный просмотр, не содержащий рекламы контент стриминговой среды прямо на телеэкране, а также телеканалы и стриминг посредством приложения на смарт-устройствах. С TVPlay Home можно наслаждаться широким выбором качественного телевизионного и видео-контента вне зависимости от устройства и места расположения. Предприятие самостоятельно производит популярный канал с фильмами TV1000 Premium, а с 2009 года еще и единственный спортивный канал на эстонском языке TVPlay Sports, к которому в прошлом году был добавлен родственный канал TVPlay Sports+. Собственные каналы TVPlay Home также можно смотреть в крупнейших кабельных сетях Эстонии.

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