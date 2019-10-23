Канал ETV+ теперь доступен и на спутниковом телевидении

В осеннем сезоне 2019 года канал ETV+ запустил несколько новых серий передач. По понедельникам на ETV+ выходит рассматривающая важнейшие темы страны студийная передача ”Своя правда”, которую ведут популярные ведущие Елена Ханга и Елена Поверина. Успеха среди зрителей добился также и документальный сериал ”Истории успеха”, показываемый по воскресеньям и рассказывающий о знаменитых русских людях. Кроме этого, в конце текущего года ETV+ представит зрителям новый состоящий из двух частей сериал ”Горящая земля”, который основан на подлинной истории об Ида-Вирумааской преступной группировке ”Колхоз”.

Канал ETV+ был добавлен в выбор программ клиентов TVPlay Home без дополнительной платы. Новый канал находится на позиции 26. Чтобы добавить канал, нужно перезапустить дигибокс, а также обновить права карты зрителя, что можно сделать в любое время суток в самообслуживании TVPlay Home по адресу https://minu.tvplayhome.ee или по телефону службы обслуживания клиентов 698 9000.

TVPlay Home — общеэстонский телеоператор, предлагающий телеканалы при помощи спутникового цифрового телевидения, а также дополнительные интерактивные возможности, такие как отложенный просмотр, не содержащий рекламы контент стриминговой среды прямо на телеэкране, а также телеканалы и стриминг посредством приложения на смарт-устройствах. С TVPlay Home можно наслаждаться широким выбором качественного телевизионного и видео-контента вне зависимости от устройства и места расположения. Предприятие самостоятельно производит популярный канал с фильмами TV1000 Premium, а с 2009 года еще и единственный спортивный канал на эстонском языке TVPlay Sports, к которому в прошлом году был добавлен родственный канал TVPlay Sports+. Собственные каналы TVPlay Home также можно смотреть в крупнейших кабельных сетях Эстонии.