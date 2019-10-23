Канал ETV+ теперь доступен и на спутниковом телевидении

”Действующий с 2015 года телеканал Эстонского национального телерадиовещания ETV+ ежедневно предлагает разносторонний и актуальный контент, от новостей, до качественного развлечения, а также различные студийные передачи на злободневные темы, иностранные сериалы, и прямые трансляции крупных мероприятий”, — говорит руководитель по маркетингу TVPlay Home Эвелин Коррол, отмечая, в чем именно зрители выиграют благодаря добавившемуся выбору. ”Теперь данный качественный русскоязычный контент будет доступен и для всех клиентов TVPlay Home, независимо от выбранного телевизионного пакета”.
По данным агентства Kantar Emor, ETV+ является русскоязычным каналом, обладающим крупнейшей зрительской аудиторией в Эстонии. Свежими новостями со зрителями телеканала ETV+ делится утренняя передача ”Кофе+”, а также ежедневно выходящая в эфир русскоязычная ”Актуальная камера”. В число наиболее популярных программ канала также входят посвященная журналистским расследованиям передача ”Insight”, дискуссионная передача ”Кто кого?”, передача на потребительские темы ”Зеркало”, развлекательная телевикторина ”Глобус Эстонии” и т.д. ETV+ является партнером многих крупных спортивных мероприятий, и канал уже показывал различные соревнования по легкой атлетике, футболу, хоккею и многим другим видам спорта с русскоязычными комментариями.
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