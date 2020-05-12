Кампания ”Будем здоровыми” призывает и дальше вести себя так, чтобы не допустить распространения коронавируса

Директор правительственной коммуникации Урмас Сеавер сказал, что главный посыл кампании — оставаться здоровыми. ”Хотя в посредние недели распространение вируса уменьшилось, он все же никуда не делся. Мы должны научиться жить рядом с ним, — подчеркнул Сеавер. — Предотвратить новые вспышки заболевания поможет сведение контактов в ближайшие месяцы к минимуму, мытье рук, готовность, заболев, оставаться дома, а при потребности в дополнительной защите прикрывать в публичных местах нос и рот”.

Творческое решение кампании построено на примерах, как просто избежать распространения вируса. ”Мы также призываем ознакомиться с более чем 700 рекомендациями в формате вопроса-ответа, которые дополняются по мере развития ситуации и дают простой обзор советов и требований, установленных для борьбы с вирусом”, — добавил Урмас Сеавер.

Необходимость в кампании, которая бы подчеркивала важность ответственного поведения, показывают тенденции, вырисовывающиеся из опросов общественного мнения. Если месяц назад все правила, необходимые для предотвращения распространения вируса, выполняли четыре человека из пяти (81%), но на данный момент этот показатель сократился до 65%. Также уменьшилось число людей, остающихся дома (с 58% до 48%). Несмотря на это жители Эстонии считают свое поведение достаточно осторожным.

Кампания будет продолжаться по нарастающей до начала июня.

Социальную кампанию, призывающую к ответственному поведению, разработали агентства Kontuur Leo Burnett и MediaCom. Коммуникационное бюро правительства благодарит все организации и людей, которые помогали информировать население о COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!