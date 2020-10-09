Камеры слежения за скоростью на Рейди теэ работают. Но не штрафуют

Для того, чтобы можно было выписывать штраф, город должен передать камеры Департаменту шоссейных дорог (поскольку штрафовать имеет право только государство, а не местное самоуправление), но передача затягивается, пишет ERR.

”Мы смотрели, можно ли как-то передать бесплатно, что предполагает решение горсобрания. Либо договориться с Департаментом шоссейных дорог на плату в один евро”, — сказал вице-мэр Андрей Новиков.

В департаменте от комментариев отказались, отметив только, что официально Таллинн к ним по этому вопросу не обращался.