09.10.2020, 10:01

Камеры слежения за скоростью на Рейди теэ работают. Но не штрафуют

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Pimedad ekraanid ja kiiruskaamerad Reidi teel 3.08.2020
Kiiruskaamerad Reidi teel Foto: Andres Putting

Три установленные на перекрестке возле ”Русалки” камеры слежения за скоростью снимают нарушителей ПДД уже с начала сентября, но до штрафов дело не доходит.

Для того, чтобы можно было выписывать штраф, город должен передать камеры Департаменту шоссейных дорог (поскольку штрафовать имеет право только государство, а не местное самоуправление), но передача затягивается, пишет ERR.

”Мы смотрели, можно ли как-то передать бесплатно, что предполагает решение горсобрания. Либо договориться с Департаментом шоссейных дорог на плату в один евро”, — сказал вице-мэр Андрей Новиков.

В департаменте от комментариев отказались, отметив только, что официально Таллинн к ним по этому вопросу не обращался.

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