Камеры слежения за скоростью на Рейди теэ работают. Но не штрафуют

Три установленные на перекрестке возле ”Русалки” камеры слежения за скоростью снимают нарушителей ПДД уже с начала сентября, но до штрафов дело не доходит.
Для того, чтобы можно было выписывать штраф, город должен передать камеры Департаменту шоссейных дорог (поскольку штрафовать имеет право только государство, а не местное самоуправление), но передача затягивается, пишет ERR.
”Мы смотрели, можно ли как-то передать бесплатно, что предполагает решение горсобрания. Либо договориться с Департаментом шоссейных дорог на плату в один евро”, — сказал вице-мэр Андрей Новиков.
В департаменте от комментариев отказались, отметив только, что официально Таллинн к ним по этому вопросу не обращался.
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