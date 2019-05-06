Каменный тоннель на улице Котка закроют на три недели на ремонт
В связи с ремонтом опорных стен технологического каменного тоннеля со стороны улицы Котка, с 13 мая тоннель закроют на три недели, сообщает управа Кристийне.
В связи с ремонтом опорных стен технологического каменного тоннеля со стороны улицы Котка, с 13 мая тоннель закроют на три недели, сообщает управа Кристийне.
В начале весны, работники госкомпании AS Eesti Raudtee, обнаружили в бетонных опорных стенах технологического каменного тоннеля, расположенного на отрезке железной дороги Таллинн-Пяэскюла со стороны ул.Котка более серьезные трещины, появившиеся под воздействием вибрации от движения поездов, где внешний бетон тоннеля продолжает разрушается. Для того чтобы остановить разрушение конструкции и обеспечить безопасность пешеходов и железнодорожного движения, в период с 13.05.2019 по 03.06.2019 будет вестись ремонт опорных стен. В указанный период тоннель будет закрыт для пешеходов.
”Целью ремонтных работ является устранение риска разрушения подпорных стен тоннеля. В ходе работ существующие подпорные стены сохранятся, но их конструкция будет укреплена,” — прокомментировал представитель госфирмы Иво Лахт.
Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе подчеркнул, что мы имеем дело с тоннелем, который использовался в течение длительного времени и имеет крайне важное значение для местных жителей, но объект на сегодняшний день устарел и нуждается в реконструкции.
”Поскольку главным приоритетом является обеспечение безопасности пешеходов, а также удобство их передвижения, то по заказу Департамента коммунального хозяйства в течение ремонтных работ будет также улучшено освещение тоннеля. Благодарю AS Eesti Raudtee за быстрое техническое решение данного вопроса,” — добавил Рийбе.
В этот период просим пешеходов использовать официально разрешенные железнодорожные переходы, которыми являются — тоннель Лиллекюла, а с другой стороны — виадук Тонди. Eesti Raudtee приносит свои извинения за возможные предоставленные неудобства!
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