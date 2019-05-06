Каменный тоннель на улице Котка закроют на три недели на ремонт

В начале весны, работники госкомпании AS Eesti Raudtee, обнаружили в бетонных опорных стенах технологического каменного тоннеля, расположенного на отрезке железной дороги Таллинн-Пяэскюла со стороны ул.Котка более серьезные трещины, появившиеся под воздействием вибрации от движения поездов, где внешний бетон тоннеля продолжает разрушается. Для того чтобы остановить разрушение конструкции и обеспечить безопасность пешеходов и железнодорожного движения, в период с 13.05.2019 по 03.06.2019 будет вестись ремонт опорных стен. В указанный период тоннель будет закрыт для пешеходов.

”Целью ремонтных работ является устранение риска разрушения подпорных стен тоннеля. В ходе работ существующие подпорные стены сохранятся, но их конструкция будет укреплена,” — прокомментировал представитель госфирмы Иво Лахт.

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе подчеркнул, что мы имеем дело с тоннелем, который использовался в течение длительного времени и имеет крайне важное значение для местных жителей, но объект на сегодняшний день устарел и нуждается в реконструкции.