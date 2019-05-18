18.05.2019, 17:40

Кальюранд: внешнеполитическая никудышность правительства еще сильнее подчеркивает значимость Европейского союза


rus.delfi.ee
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Marina Kaljurand koeraga
Marina Kaljurand koos oma koertegaFoto: Raul Mee

По оценке первого номера социал-демократов на выборах в Европейский парламент Марины Кальюранд, внешнеполитические оплошности нового правительства парадоксальным образом помогают подчеркнуть, насколько важен Европейский союз для Эстонии.

”Вступившее в апреле в должность правительство проявляет себя особенно никудышно в общении с внешним миром. По сравнению с ситуацией пятинедельной давности, когда мы утвердили свою предвыборную программу, сегодня стало еще очевиднее, насколько верен наш подход к Европейскому союзу и наше отношение к нему. Жизнь Эстонии отражается в Европейском союзе, а Европейский союз влияет на Эстонию”, — отметила выступившая вчера вечером перед советом уполномоченных Социал-демократической партии Марина Кальюранд.

По ее словам, недавний визит Марин Ле Пен в Таллинн обнажил истинное лицо европейских праворадикалов. ”Ле Пен поддерживает путинскую Россию и оккупацию Крыма. Она не поддерживает НАТО, в котором видит лишь антитеррористическую организацию. Она не знает, что наши военные участвовали в миссиях вместе с французскими военными”, — сказала Кальюранд. ”Для Яака Мадисона этот визит мог быть триумфом демократии. Для Эстонии же это — катастрофа. Я надеюсь, что теперь люди будут лучше понимать, что происходящие в Эстонии события влияют на Европу, а то, с кем мы сотрудничаем, влияет на Эстонию”.

По словам Кальюранд, социал-демократы обращаются ко всем, кто хочет создавать, объединять и творить добро. ”Мы идем в Европу, чтобы отстаивать ее единство, чтобы соединять и строить Европу. Чем более едина Европа, тем сильнее Эстония”, — подчеркнула Кальюранд.

Она также призвала всех своих сторонников и сторонников социал-демократов отдать свой голос на выборах, чтобы нынешние показатели поддержки реализовались в результат выборов к вечеру 26 мая.

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