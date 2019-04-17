Кальюлайд: я проголосую против наделения Юри Ратаса полномочиями для формирования правительства

Не далее, как вчера я принял участие в теледебатах, в ходе которых Март Хельме обвинил британского премьера Терезу Мэй в предательстве интересов своего народа. Уместны ли такие нападки в телеэфире на главу британского Кабинета со стороны эстонского министра?
Приглашение EKRE в правительство раскалывает эстонское общество и чревато негативными последствиями для межнациональных отношениях.
Я по-прежнему огорчен тем, что многие представляющие интересы русской общины центристы – такие как Яна Тоом и Михаил Кылварт – не выступили против создания данной коалиции. Для них оказались важнее пост мэра Таллинна и первый номер избирательного списка на выборах в Европарламент.
Исходя из всего вышесказанного, я, конечно, не могу проголосовать за предоставление Юри Ратасу полномочий, необходимых для формирования правительства, в состав которого войдет EKRE.
Я выступаю резко против и, проголосую против наделения Юри Ратаса соответствующими полномочиями.