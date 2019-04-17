Кальюлайд: я проголосую против наделения Юри Ратаса полномочиями для формирования правительства

Приводим заявление Районда Кальюлайда в полном объеме:

Я по-прежнему выступаю против того, чтобы в состав правительства вошла

праворадикальная и популистская партия EKRE.

Риторика EKRE и их ценности не претерпели никаких изменений

Только за последние недели лидеры EKRE успели поставить знак равенства между СССР и Европейским союзом, назвать гинекологов убийцами детей и потребовать отстранения от эфира неугодных им журналистов национального телерадиовещания.

Будущие министры EKRE сделали целый ряд невразумительных заявлений относительно своих намерений в правительстве.

Март и Мартин Хельме продолжают распостранять свои теории заговора. Например, они утверждают, что Еврокомиссия и эстонские спецслужбы совместно ведут подрывную работу, направленную против EKRE.