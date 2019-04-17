17.04.2019, 13:10

Кальюлайд: я проголосую против наделения Юри Ратаса полномочиями для формирования правительства

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rus.delfi.ee
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Raimond Kaljulaid
Raimond KaljulaidFoto: Priit Simson

В Рийгикогу пройдет сегодня голосование по вопросу о предоставлении Юри Ратасу полномочий, необходимых для формирования правительства. Покинувший Центристскую партию Раймонд Кальюлайд сообщил, что не поддержит бывшего однопартийца на голосовании.

Приводим заявление Районда Кальюлайда в полном объеме:

Я по-прежнему выступаю против того, чтобы в состав правительства вошла
праворадикальная и популистская партия EKRE.

Риторика EKRE и их ценности не претерпели никаких изменений

Только за последние недели лидеры EKRE успели поставить знак равенства между СССР и Европейским союзом, назвать гинекологов убийцами детей и потребовать отстранения от эфира неугодных им журналистов национального телерадиовещания.

Будущие министры EKRE сделали целый ряд невразумительных заявлений относительно своих намерений в правительстве.

Март и Мартин Хельме продолжают распостранять свои теории заговора. Например, они утверждают, что Еврокомиссия и эстонские спецслужбы совместно ведут подрывную работу, направленную против EKRE.

Не далее, как вчера я принял участие в теледебатах, в ходе которых Март Хельме обвинил британского премьера Терезу Мэй в предательстве интересов своего народа. Уместны ли такие нападки в телеэфире на главу британского Кабинета со стороны эстонского министра?

Приглашение EKRE в правительство раскалывает эстонское общество и чревато негативными последствиями для межнациональных отношениях.

Я по-прежнему огорчен тем, что многие представляющие интересы русской общины центристы – такие как Яна Тоом и Михаил Кылварт – не выступили против создания данной коалиции. Для них оказались важнее пост мэра Таллинна и первый номер избирательного списка на выборах в Европарламент.

Исходя из всего вышесказанного, я, конечно, не могу проголосовать за предоставление Юри Ратасу полномочий, необходимых для формирования правительства, в состав которого войдет EKRE.

Я выступаю резко против и, проголосую против наделения Юри Ратаса соответствующими полномочиями.

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