Кальюлайд выступила за единую школьную систему на эстонском языке: ”мы не можем не пойти по этому пути”



"Сдержанный оптимизм внушает мне то, что в дебатах достаточно много времени уделили социальным вопросам. Так же радует меня, хотя и в этом случае мой оптимизм — осторожный, то, что нынче, в год эстонского языка, стало, наконец, формироваться единое мнение относительно будущего эстонской школы. Есть расхождения в том, как достигнуть желаемого, но большинство наших партий хочет, чтобы в дальнейшем в Эстонии существовала единая школьная система на эстонском языке, которая не делила бы наших людей на две общины”, — сказала Кальюлайд.

"Готовность наших русскоязычных соотечественников к такому изменению тоже постоянно растёт. Конечно, путь от желания к плану долог и сложен и, между прочим, сопряжен с немалыми расходами. Но мы не можем не пойти по этому пути, потому что он обеспечит защиту независимости, языка и культуры Эстонии и создаст всем жителям страны равные возможности”, — резюмировала она.

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